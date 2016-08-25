Арсен Венгер: "Нужно тратить деньги клуба так, словно это твои личные"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объяснил, почему не хочет тратить большие деньги на покупку новичков. По его словам, к деньгам нужно относиться более бережно в любом случае.

– Я считаю единственным правильным подходом тот, который заключается в трате денег так, будто это лично твои деньги, – цитирует Daily Mail Венгера. – В таком случае ты можешь избежать множества ошибок. Мы приняли важные решения и должны действовать в этом ключе: это наши деньги, а не деньги владельцев клуба.