08:08 25 августа | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Нужно тратить деньги клуба так, словно это твои личные"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объяснил, почему не хочет тратить большие деньги на покупку новичков. По его словам, к деньгам нужно относиться более бережно в любом случае.

– Я считаю единственным правильным подходом тот, который заключается в трате денег так, будто это лично твои деньги, – цитирует Daily Mail Венгера. – В таком случае ты можешь избежать множества ошибок. Мы приняли важные решения и должны действовать в этом ключе: это наши деньги, а не деньги владельцев клуба.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Angeldust

Как раз таки к денежной политике Венгера вопросов нет. Есть вопросы к тому, на что она направлена. Если только продавать игроков за хорошие деньги, хорошей команды не будет. Это АПЛ все-таки.

09:50 25 августа

teller

с таким подходом обойти мю и мс будет невозможно

08:48 25 августа

mikeV

"Мы приняли важные решения и должны действовать в этом ключе: это наши деньги, а не деньги владельцев клуба" - Прямо как у нас!

08:42 25 августа

баламошка

Нужно тратить деньги клуба так, чтобы ничего не выигрывать.

08:23 25 августа

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