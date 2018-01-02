Арсен Венгер: "Ни с кем не общались по трансферу Санчеса"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не боится возможного ухода из команды нападающего Алексиса Санчеса. Соглашение 29-летнего чилийца с "канонирами" рассчитано до конца сезона-2017/18, он не намерен подписывать новый контракт с клубом.

Отметим, что также летом истекает срок соглашения между "Арсеналом" и Месутом Езилом.

- Мы ни с кем не контактировали (по поводу трансфера Алексиса Санчеса. - Прим. "СЭ"), - цитирует Sun Венгера. - Этот клуб терял многих важных игроков и хорошо справился с этим. Но хочется сохранить лучших игроков. Я хочу, чтобы они остались. Почему я должен бояться?

Все будет зависеть от игроков, чьи контракты истекают в июле. Мы должны принять это. Пока мы не потеряли их. Если они уйдут, мы справимся, купив игроков высокого уровня.