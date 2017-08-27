Арсен Венгер: "Неутешительное выступление, катастрофа"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выразил разочарование поражением от "Ливерпуля" (0:4) в матче чемпионата Англии. Он надеется, что команда сможет восстановиться морально после разгрома.

– Результат стал следствием эффективности на поле, – цитирует ВВС Венгера. – Соперник превосходил нас во многом, физически переигрывал, в итоге мы совершили ненужные ошибки. Психологически это очень сложно. Неутешительное выступление, катастрофа. Нам нужно анализировать эту игру, но игроки отправляются на перерыв для матчей сборных. Что еще больше расстраивает. Необходимо поддержать уверенность команды в себе. Хочется, чтобы наши фанаты были с нами даже в таких матчах. Единственное, что мы можем, так это вернуться в игру и показать лучший футбол.