Арсен Венгер: "Непопадание в топ-4 не повлияет на трансферные планы "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подчеркнул, что место, которое займет команда по итогам сезона, не повлияет на трансферные планы "канониров". По его словам, все будет зависеть от лондонцев, а также от их соперников.

- Возможность завершения сезона в четверке сильнейших зависит от "Арсенала", а также от наших соперников, - приводит пресс-служба лондонцев слова Венгера. - Так или иначе, я уверен, что финиш за пределами топ-4 не повлияет на управление клубом. Также это не повлияет на трансферные планы.

На данный момент "Арсенал" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 69 очков после 36 матчей, что на 3 меньше, чем у "Манчестер Сити", который расположился на 4-й позиции.