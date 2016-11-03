16:32 | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Немного обеспокоен не самой высокой дисциплиной Джаки"

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер выразил обеспокоенность недисциплинированностью полузащитника Гранита Джаки в преддверии дерби с "Тоттенхэмом". Хавбек получил красную карточку в матче с "Суонси". Она стала для новичка "канониров" уже второй в нынешнем сезоне.

– Я немного обеспокоен не самой высокой дисциплиной Джаки, – приводит ESPN слова Венгера. – В дерби важно контролировать свои эмоции, потому что это часть эффективной игры в таких матчах.

Напомним, что лондонское дерби между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" в рамках 11-го тура чемпионата Англии состоится 6 ноября и начнется в 15.00 по московскому времени.

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