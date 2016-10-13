Арсен Венгер: "Нельзя выиграть титул с детьми"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выразил уверенность, что игроки команды должны быть достаточно опытными для того, чтобы бороться за трофеи. По его мнению, оптимальный возраст игрока - 23-30 лет.

- Настоящим футболистом становишься в 23 года, потому что получаешь опыт работы, за плечами уже есть и яркие и бледные игры, - цитирует официальный сайт "Арсенала" Венгера. - Можно иметь в составе одного-двух исключительных талантов, как сейчас у нас есть Эктор Бельерин и Алекс Айвоби, но в основном возраст игроков должен быть от 23 до 30.

Национальные сборные никогда не выигрывают титулы с детьми, потому что серьезная победа на определенном этапе зависит от психологии.