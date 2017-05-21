Арсен Венгер: "Нельзя ставить под сомнение мою любовь к "Арсеналу"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после победы над "Эвертоном" (3:1) в матче 38-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что переживает за успехи команды. По словам специалиста, возглавляющего "канониров" с 1996 года, подчеркнул, что любит этот клуб.

- Я влюблен в "Арсенал" и в свою жизнь, - приводит Sky Sports слова Венгера. - Нельзя ставить под сомнения мои чувства к этому клубу. По ходу карьеры я отказал многим командам. Как я говорил ранее, будущее с руководством мы обсудим после финала Кубка Англии.

Напомним, что лондонцы завершили сезон на пятом. Клуб впервые за 20 лет не попал в розыгрыш Лиги чемпионов.