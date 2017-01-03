Арсен Венгер: "Некоторым командам в Англии больше везет с графиком"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер посетовал на неравные условия среди команд чемпионата Англии. Специалист подчеркнул, что нынешний график игр "канониров" в рождественский период оставляет желать лучшего.

- За время моей работы в Англии у "Арсенала" самый неровный отрезок календаря в рождественский период, - приводит ESPN слова Венгера. - Разница в количестве дней на восстановление абсолютно неприемлема. Мы вынуждены играть спустя 48 часов, что сказывается на свежести, а кто-то отдыхает дольше ("Челси" получил три дня отдыха. - Прим. "СЭ").

Не знаю, продолжает ли составление календаря руководство премьер-лиги. Нужно смириться с тем, что телевидение выбирает матчи, потому что мы продали права на трансляции за большие деньги. Но не могу не заметить, что кому-то везет больше, чем остальным.