Арсен Венгер: "Некоторые игроки одержимы "Золотым мячом"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поздравил полузащитника команды Месута Езила с включением в число 30 кандидатов на получение "Золотого мяча". Тем не менее, по его мнению, в командном спорте важнее клубные достижения.

- Попадание Езила в число кандидатов на получение "Золотого мяча" - большое удовлетворение для него и для нас, но я против "Золотого мяча", - цитирует Goal Венгера. - Некоторые игроки одержимы этой наградой и думают только о себе. Футбол является командным видом спорта. Конечно, игроков, получавших "Золотой мяч", стоит поздравить, но история показывает, что награду не всегда вручали объективно. Мы знаем все об игроках, которые являются лучшими.