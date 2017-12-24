Арсен Венгер: "Не знаю, кто придумал термин "припарковать автобус". В нем немного от футбола"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча 19-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (3:3) сказал, что, по его мнению, у выражения "припарковать автобус" немного общего с футболом. Французский специалист отметил, что в играх против "красных" сложно быть уверенным в том, что твоя не пропустит.

- Не знаю, что вы имеете в виду, говоря "припарковать автобус", - цитирует London Evening Standard. - Не знаю, кто придумал этот термин, но в нем немного от футбола. В матче с "Ливерпулем" мы хорошо защищались, но вы знаете уровень их атаки - они всегда могут забить. Но я рассчитывал, что и мы забьем.

Во втором тайме у нас было не так много проблем, но у "Ливерпуля" везде есть классные исполнители. Поэтому сложно гарантировать, что ты не пропустишь.

Напомним, термин "припарковать автобус" в 2004 году придумал Жозе Моуринью, когда возглавляемый им "Челси" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" (0:0).