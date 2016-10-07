Арсен Венгер: "Не возглавлю Англию. Могу покинуть "Арсенал" летом 2017-го"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил в интервью Bein Sport, что не намерен возглавлять сборную Англии, опровергнув тем самым многочисленные слухи на эту тему. Кроме того 66-летний француз подтвердил, что следующим летом может покинуть лондонский клуб, в котором работает ровно 20 лет.

– Я всегда говорил: Англию должен тренировать англичанин, и мое мнение не изменилось, – отметил Венгер. – Я хоть и прожил в Англии 20 лет, но местным до конца не стал. Я француз, я по-другому понимаю футбол, и во главе чужой сборной чувствовал бы себя очень странно.

Да и вообще тренировать что-то помимо "Арсенала" мне было бы сложно. Да, мой контракт с лондонцами истекает следующим летом. Не знаю, что будет дальше. Возможно, мы продлим соглашение до 2019 года. Возможно, нет. Но в любом случае сейчас я полностью сконцентрирован на работе со своим "Арсеналом".