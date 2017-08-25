Арсен Венгер: "Не вижу Уилшира в составе "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что не может гарантировать место в основном составе команды полузащитнику Джеку Уилширу. Специалист подчеркнул, что футболисту требуется постоянная практика на высоком уровне.

- Я всегда честен с Уилширом, - цитирует Sky Sports Венгера. - Сейчас мы должны найти для него лучшее решение. На данный момент ему нужна игровая практика, а я не могу этого гарантировать. Я склоняюсь к его уходу. Если он наберет лучшую форму и захочет остаться, тогда позже мы сможем обсудить с ним его будущее. Я не исключаю, того что мы можем продлить его контракт.

Я очень уважаю Джека и его талант, но на данный момент я не вижу его в составе. Все наслышаны об его мастерстве и целеустремленности, но ему требуется постоянная игровая практики на топ-уровне. Надеюсь, ему это удастся.

Напомним, что Уилшир получил красную карточку в матче за молодежную команду "канониров" с "Манчестер Сити" (4:3). 25-летний хавбек не сдержался после фола на нем и спровоцировал потасовку с 17-летним ирландцем Тайреком Уилсоном. Оба были удалены с поля.