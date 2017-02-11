Арсен Венгер: "Не видел, что Санчес забил рукой"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после победы над "Халл Сити" в матче 25-го тура чемпионата Англии (2:0) извинился за то, что его команда забила победный гол рукой. Тем не менее, он признался, что только на повторе разглядел нарушение правил со стороны Алексиса Санчеса.

- Прошу прощения за гол рукой, но я не могу повлиять на это, - цитирует Goal Венгера. - Я не видел, что Санчес сыграл рукой, думаю с трибун тоже это было незаметно.