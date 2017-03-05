Арсен Венгер: "Не сожалею, что оставил Санчеса в запасе"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча 27-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (1:3) отметил, что оставил форварда Алексиса Санчеса в запасе, потому что ему нужны были футболисты, умеющие играть на "втором этаже". Чилиец вышел на поле во втором тайме, когда "канониры" проигрывали со счетом 0:2.

- Я согласен, что нам не хватало темпа в атаке в первом тайме, - приводит ESPN слова Венгера. - Но я не сожалею о своем решении оставить Санчеса в запасе. Мне нужны были футболисты, которые сильны на втором этаже, потому что нужно было сыграть прямолинейно. Второй тайм мы провели гораздо лучше.

Не отрицаю, что Алексис - великий игрок. Я подписал его и постоянно выпускал на поле. Такие решения всегда сложно принимать, но иногда необходимо.