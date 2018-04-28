14:17 | Футбол — Англия

Арсен Венгер: "Не нужно подталкивать меня к конфронтации с Моуринью"


Главный тренер "Арсенала"  Арсен Венгер отметил, что у него нет конфронтации с тренером "Манчестер Юнайтед"  Жозе Моуринью. Эти соперники встретятся в рамках 36-го тура премьер-лиги.

– Я очень уважаю Моуринью, он отличный тренер, – цитирует ВВС Венгера. – Не нужно подталкивать меня к дальнейшей конфронтации. Я буду спокойно ко всему относиться. Будем ли друзьями с Моуринью после моего ухода из "Арсенала"? (смеется). Это зависит от некоторых факторов. У нас были большие сражения с "МЮ", это отличный клуб с фантастическими игроками. Когда оглядываюсь назад, вижу великую команду, которой "МЮ" всегда был.

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