Арсен Венгер: "Не нужно подталкивать меня к конфронтации с Моуринью"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что у него нет конфронтации с тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Эти соперники встретятся в рамках 36-го тура премьер-лиги.

– Я очень уважаю Моуринью, он отличный тренер, – цитирует ВВС Венгера. – Не нужно подталкивать меня к дальнейшей конфронтации. Я буду спокойно ко всему относиться. Будем ли друзьями с Моуринью после моего ухода из "Арсенала"? (смеется). Это зависит от некоторых факторов. У нас были большие сражения с "МЮ", это отличный клуб с фантастическими игроками. Когда оглядываюсь назад, вижу великую команду, которой "МЮ" всегда был.