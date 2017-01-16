Арсен Венгер: "Не хотелось бы, чтобы в "Арсенале" возникла ситуация, как у Косты и "Челси"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер надеется, что в его команде игроки не буду вести себя, как форвард "Челси" Диегу Коста. Ранее стало известно о ссоре Косты и главного тренера "Челси" Антонио Конте, который оставил футболиста вне заявки на игру 21-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (3:0). Разногласие сторон произошло в связи с тем, что лучший бомбардир премьер-лиги предполагает рецидив травмы подколенного сухожилия, с чем не согласны члены медицинского штаба "Челси". Футболист настаивал на отдыхе, тогда как тренер требовал от него полной самоотдачи на занятиях.

– Я бы предпочел иметь в составе футболистов, которые всегда готовы играть, а не наоборот, – цитирует Goal.com Венгера. – У меня достаточно проблем? и мне не хотелось бы, чтобы в "Арсенале" возникла ситуация, схожая с Костой. Санчес? Этот парень хочет бороться везде, пусть это и не обязательно. Но это часть его игры. Все мои игроки готовы бороться каждую минуту.