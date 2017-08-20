Арсен Венгер: "Не хочется проигрывать матчи, которые нужно выигрывать"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после поражения от "Стоук Сити" в матче 2-го тура чемпионата Англии (0:1) посетовал на невезение. Также он отметил, что "канониры" должны были выигрывать эту встречу.

- Это тяжелое поражение, - цитирует BBC Венгера. - У нас были шансы - мы должны были выигрывать матч с комфортным счетом. Нам не повезло. Думаю, что гол, который мы забили, был отменен несправедливо, так как там не было офсайда. Что касается пропущенного мяча, то обороне нет оправдания. Мы дали забить простой гол. Поражение в такой игре разочаровывает. Не хочется проигрывать матчи, которые должны выигрывать.