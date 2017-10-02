Арсен Венгер: "Не думаю, что "Барселона" перейдет в премьер-лигу"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает нереальным приглашение в премьер-лигу "Барселоны" в случае отделения Каталонии от Испании. Референдум по этому поводу прошел 1 октября, но он не признан властями Испании.

– Если "Барселона" придет, нужно будет изучать каталанский язык, – цитирует A Bola Венгера. – Если "Барселона" окажется в премьер-лиге, борьба за титул сильно осложнится. Но я не думаю, что это случится. Хотя ситуация интересная, она может иметь серьезные спортивные последствия. "Барселона" очень политизированный клуб, интересно посмотреть, как там это все переживут.

У нас уже есть в премьер-лиге 20 клубов. Если хотим увеличить их число до 24, то сначала нужно пригласить шотландские клубы, а потом уже смотреть на испанцев.