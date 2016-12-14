Арсен Венгер: "Нам немного не повезло"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после поражения от "Эвертона" (1:2) в матче 16-го тура чемпионата Англии отметил защиту соперника. По словам наставника, подопечные рассчитывали на победу.



– Игра была очень тяжелой с физической точки зрения, – отметил Венгер в эфире BT Sport. – Это, конечно, мешало нам. В целом нам немного не повезло. Были шансы в первом тайме, особенно у Езила. Однако соперник хорошо защищался, да и голы забили защитники. После прорпущенного гола "Эвертон" испугался, однако затем стал играть увереннее. Мы же рассчитывали на победу.