01:45 | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Нам немного не повезло"

0
0
0

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после поражения от "Эвертона" (1:2) в матче 16-го тура чемпионата Англии отметил защиту соперника. По словам наставника, подопечные рассчитывали на победу.

– Игра была очень тяжелой с физической точки зрения, – отметил Венгер в эфире BT Sport. – Это, конечно, мешало нам. В целом нам немного не повезло. Были шансы в первом тайме, особенно у Езила. Однако соперник хорошо защищался, да и голы забили защитники. После прорпущенного гола "Эвертон" испугался, однако затем стал играть увереннее. Мы же рассчитывали на победу.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

На что потратят наследство Алексия II?...

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ