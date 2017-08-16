Арсен Венгер: "Мы не продвинулись в переговорах о новом контракте с Санчесом"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отметил, что клуб не достиг прогресса в переговорах о продлении контракта с нападающим Алексисом Санчесом. Ранее появилась информация, что чилийца хочет подписать "ПСЖ".

– До истечения срока контракта с Санчесом остается год, и мы не продвинулись в вопросе его продления, – цитирует AFP Венгера. – Не будем врать, это не идеальная ситуация со всех сторон. Требуются определенные жертвы. Мы должны выбрать между спортивной эффективностью и финансовыми интересами. Всегда лучше найти компромисс. Но лично для меня важнее спортивный вопрос.