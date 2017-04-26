Арсен Венгер: "Мы не можем быть "Арсеналом" и пропускать по три мяча в каждой игре"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объяснил, почему изменил схему игры команды в полуфинале Кубка Англии с "Манчестер Сити" (2:1 д.в.). Француз признался, что испытывает очень сильное давление в нынешнем сезоне.

– Давление очень интенсивное, – цитирует Sky Sports Венгера. – Давление исходит из результатов, которых никто от нас не ждал. Есть и постоянное давление вокруг "Арсенала". Нужно проанализировать ситуацию со стороны и попытаться принять верные решения. Нужно найти способ вернуть людям уверенность и энергию. Это не всегда легко.

Мы проиграли "Ливерпулю", "Вест Бромвичу" и "Кристал Пэлас", пропустив по три мяча. Мы не можем быть "Арсеналом" и пропускать по три мяча в каждой игре. Поэтому я и решил сменить стратегию. Это не связано с конкретным соперником.