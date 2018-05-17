Арсен Венгер: "Мы были близки к тому, чтобы заполучить Роналду в 2003 году"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что в 2003 году нападающий "Реала" Криштиану Роналду мог оказаться в стане лондонцев, но трансфер сорвался из-за "Манчестер Юнайтед".

- Роналду был здесь со своей матерью, и мы были близки к тому, чтобы заполучить его, - приводит официальный сайт "Арсенала" слова Венгера. - Потом в борьбу вступил "Манчестер Юнайтед", они провели встречу со "Спортингом" в Лиге чемпионов, где Криштиану себя хорошо проявил, и его приобрели. Всегда есть такие вещи, которые хотел бы сделать иначе. Но проблема ведения переговоров в том, что нужно знать, когда нужно сдаваться, а когда нельзя. Когда речь шла о покупке Роналду за 4,5 миллиона фунтов, мы были готовы. Но не могли позволить себе покупку Криштиану за 12 миллионов, которые предложил "Манчестер Юнайтед".

Роналду играл за манкунианцев с 2003 по 2009 год. В составе "красных дьяволов" он выиграл девять командных трофеев и несколько личных наград.