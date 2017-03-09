Арсен Венгер: "Мнение фанатов - не самый важный фактор для меня"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что будет брать во внимание желание фанатов при принятии решения по поводу своего будущего в лондонском клубе. Также он опроверг информацию о том, что он уже сообщил игрокам об уходе.

- Прислушиваюсь ли я к требованию фанатов уйти в отставку? Да, я все рассматриваю, но это не будет самым важным фактором, - цитирует BBC Венгера. - Я упорно трудился в течение 20 лет, чтобы сделать фанатов счастливыми. Я не буду судить их. Пока я знаю лишь одно, что живу ежедневной работой с полной отдачей. Сообщал ли я игрокам, что уйду? Нет.

Мой имидж? Я не работаю на него, работаю для клуба. Как я выгляжу, это не моя проблема. Я люблю "Арсенал" и верен этому клубу. Уважаю ценности этого клуба.