Арсен Венгер: "Мне нравится Мхитарян. Его зарплата не станет проблемой"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер положительно отозвался о полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Генрихе Мхитаряне, который в зимнее трансферное окно может стать частью сделки по переходу Алексиса Санчеса в состав "красных дьяволов". В 2009 году в бытность игроком "Пюника" армянский хавбек говорил, что мечтает играть за "канониров".

Отметим, что переход Алексиса Санчеса в "МЮ" зависит от того, договорится ли "Арсенал" об условиях контракта с Мхитаряном. Агент 28-летнего армянина Мино Райола 16 января заявил, что "Санчес станет частью сделки по Мхитаряну и никак иначе".

- Мне нравится Мхитарян, - цитирует Goal Венгера. - Мы много раз играли против него. Ему ценит качество наших игр и то, как мы играем в футбол. Его зарплата не станет проблемой. Это будет обмен игроками. Останемся ли мы на трансферном рынке после этого? Да.

Также французский специалист дал утвердительный ответ на вопрос, останется ли в команде Месут Езил после закрытия трансферного окна. Интерес к немецкому хавбеку также проявлял "Манчестер Юнайтед".