Арсен Венгер: "Мне никогда не было стыдно ни за один сезон, проведенный в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер в этом году отмечает 20-летие у руля "канониров". Контракт французского специалиста с клубом истекает по окончании сезона. При этом наставник лондонцев не исключает возможности работы со сборной Англии после ухода с поста главного тренера Сэма Эллардайса. Венгер также выразил надежду на то, что после его ухода из "Арсенала" 20-летнее наследие его работы не будет перечеркнуто.

– На протяжении всей своей карьеры в "Арсенале" я предельно честно и ответственно исполнял и продолжаю исполнять свои обязанности, – приводит express.co.uk слова Венгера. – Мне никогда не было стыдно ни за один проведенный здесь сезон, и, надеюсь, когда я приму решение покинуть команду, "Арсенал" сможет двигаться дальше четко намеченным курсом.

Сегодня у нас много болельщиков по всему миру. Убежден, что в будущем число фанатов "Арсенала" будет неизменно расти.

В качестве преемника Венгера на посту главного тренера "Арсенала" в СМИ упоминались имена нынешнего рулевого "Борнмута" Эдди Хоуи и наставника дортмундской "Боруссии" Томаса Тухеля.

Арсен Венгер возглавил "Арсенал" в 1996 году. За время его работы на посту главного тренера "канониры" провели 1130 матчей, трижды становились чемпионами Англии и 6 раз – обладателями Кубка страны.