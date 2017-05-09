Арсен Венгер: "Мне немного жаль Лукаса Переса"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поддержал нападающего команды Лукаса Переса. 28-летний испанец прошлым летом перебрался в стан "канониров" из "Депортиво", но с тех пор сыграл всего в 22 матчах, забил 8 голов и сделал 6 голевых передач.

- Перес - отличный нападающий, но я не могу предоставить ему игровое время, которое он хочет и заслуживает, признаю это, - цитирует Sky Sports Венгера. - Мне его немного жаль. Нужно будет сесть и обсудить, есть ли у него реальный шанс играть за "Арсенал" в будущем.