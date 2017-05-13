Арсен Венгер: "Матч со "Стоуком" был закончен после третьего гола"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер доволен игрой своей команды в матче 37-го тура чемпионата Англии против "Стоук Сити" (4:1). По словам специалиста, теперь "канонирам" нужно сосредоточиться на следующих играх.

- Для "Арсенала" эта неделя была непростой, но мы одержали уверенную победу, - приводит BBC слова Венгера. - Команда сосредоточена на выполнении поставленных задач, наш дух находится на высоте. Мы довольны результатом матча со "Стоуком".

Соперник оказывал на нас большое давление после гола, забитого рукой. К таким моментам нужно быть готовым, и нам это удалось. После третьего забитого мяча встреча была закончена. Теперь "Арсеналу" нужно победить в оставшихся играх.