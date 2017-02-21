Арсен Венгер: "Матч с "Саттоном" вовсе не был легким"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после победы над "Саттон Юнайтед" (2:0) в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии подчеркнул, что игра не была легкой. По словам Венгера, соперник выглядел достойно.

– Мы сделали свое дело, – приводит BBC слова Венгера. – Но игра на искусственном газоне очень сильно отличается. Нужно отдать должное сопернику, потому что на этом поле они пользовались каждой нашей ошибкой. "Саттон" играл очень хорошо.

Это пятый дивизион, и когда я приезжал на игру с командой пятого дивизиона 20 лет назад, она не была такой подготовленной физически, как "Саттон" сегодня. Соперник действовал организованно и с большим желанием. Если бы "Арсенал" не был бы готов психологически, то он бы не вышел в 1/4 финала.

На самом деле, мне не очень нравилось то, что происходило, ведь мы должны были побеждать в любом случае, а это всегда немного затрудняет положение. Но победа важна для уверенности футболистов. В Мюнхене у нас было 1:1 к перерыву, а во втором тайме все было очень плохо. В этот раз мы вели к перерыву 1:0 и знали, что это не конец.