Арсен Венгер: "Манчестер Юнайтед" не должен играть в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что победитель Лиги Европы не должен выступать в Лиге чемпионов. Команда французского специалиста завершила сезон на пятом месте и осталась без главного европейского клубного соревнования. "Манчестер Юнайтед" же закончил чемпионат Англии на шестой строчке, но благодаря победе в Лиге Европы оказался в Лиге чемпионов.

- Я всегда был противником этой системы, - приводит Evening Standard слова Венгера. - За исключением "Манчестер Юнайтед", который выиграл Лигу Европы, стартовав в турнире с самого начала, в предыдущие годы в соревновании побеждал клуб, вылетевший из Лиги чемпионов.

В определенный момент это может повлиять на ход чемпионата. Если в апреле у клуба больше шансов на победу в Лиге Европы, то он может пожертвовать несколькими матчами в премьер-лиге. Я же всегда буду выставлять на поле оптимальный состав. Но если игрокам будет нужен отдых - я дам его в матчах Лиги Европы.