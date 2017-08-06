06:53 6 августа | Футбол — Англия

Арсен Венгер: "Манчестер Юнайтед" не должен играть в Лиге чемпионов"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что победитель Лиги Европы не должен выступать в Лиге чемпионов. Команда французского специалиста завершила сезон на пятом месте и осталась без главного европейского клубного соревнования. "Манчестер Юнайтед" же закончил чемпионат Англии на шестой строчке, но благодаря победе в Лиге Европы оказался в Лиге чемпионов.

- Я всегда был противником этой системы, - приводит Evening Standard слова Венгера. - За исключением "Манчестер Юнайтед", который выиграл Лигу Европы, стартовав в турнире с самого начала, в предыдущие годы в соревновании побеждал клуб, вылетевший из Лиги чемпионов.

В определенный момент это может повлиять на ход чемпионата. Если в апреле у клуба больше шансов на победу в Лиге Европы, то он может пожертвовать несколькими матчами в премьер-лиге. Я же всегда буду выставлять на поле оптимальный состав. Но если игрокам будет нужен отдых - я дам его в матчах Лиги Европы. 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Manted

кушай паласик Арсенка, за победу в КА не дают выхода в ЛЧ вот ты и плачешь)

12:02 6 августа

maxscorp78

старый заныл)

11:22 6 августа

vsg.2010

Завидовать плохо... )))

10:04 6 августа

Serenky25

АРСЕН..Олег Иванович предлагает на рыбалку

08:41 6 августа

inspire

Венгер такой Венгер ...

08:04 6 августа

Патриот Сибири

Что угодно может повлиять на ход чемпионата. Так что, теперь не дышать теперь на футболистов, пылинки с них сдувать? Ох уж, эти отмазки Венгера.

07:22 6 августа