Арсен Венгер: "Манчестер Юнайтед" не должен играть в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что победитель Лиги Европы не должен выступать в Лиге чемпионов. Команда французского специалиста завершила сезон на пятом месте и осталась без главного европейского клубного соревнования. "Манчестер Юнайтед" же закончил чемпионат Англии на шестой строчке, но благодаря победе в Лиге Европы оказался в Лиге чемпионов.
- Я всегда был противником этой системы, - приводит Evening Standard слова Венгера. - За исключением "Манчестер Юнайтед", который выиграл Лигу Европы, стартовав в турнире с самого начала, в предыдущие годы в соревновании побеждал клуб, вылетевший из Лиги чемпионов.
В определенный момент это может повлиять на ход чемпионата. Если в апреле у клуба больше шансов на победу в Лиге Европы, то он может пожертвовать несколькими матчами в премьер-лиге. Я же всегда буду выставлять на поле оптимальный состав. Но если игрокам будет нужен отдых - я дам его в матчах Лиги Европы.
Manted
кушай паласик Арсенка, за победу в КА не дают выхода в ЛЧ вот ты и плачешь)
12:02 6 августа
maxscorp78
старый заныл)
11:22 6 августа
vsg.2010
Завидовать плохо... )))
10:04 6 августа
Serenky25
АРСЕН..Олег Иванович предлагает на рыбалку
08:41 6 августа
inspire
Венгер такой Венгер ...
08:04 6 августа
Патриот Сибири
Что угодно может повлиять на ход чемпионата. Так что, теперь не дышать теперь на футболистов, пылинки с них сдувать? Ох уж, эти отмазки Венгера.
07:22 6 августа