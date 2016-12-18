Арсен Венгер: "Ман Сити" забил 2 гола из офсайда"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер раскритиковал работу судей в матче 17-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (1:2). По мнению специалиста, арбитр Мартин Аткинсон засчитал два гола соперника из положения "вне игры".

- Конечно, я разочарован и расстроен, - цитирует BBC Венгера. - Мы неплохо провели первый тайм. Сегодня мы пропустили два гола из офсайда. Это тяжело принять. Трудно играть, если решения принимают против тебя.

Нам не повезло. Что можно сделать, если тебе забивают из офсайда?