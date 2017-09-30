Арсен Венгер: "Ляказетт адаптировался в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что нападающий Александр Ляказетт хорошо адаптировался в лондонской команде. По словам француза, его соотечественник справляется с физическими требованиями.

- Думаю, что каждый бомбардир стремиться установить рекорд и забить как можно больше, - приводит Goal.com слова Венгера. - Ляказетт не стесняется на поле. Он очень хорошо адаптировался к игре "Арсенала". Мы хотим держать мяч, диктовать свою игру, комбинировать. Он хорошо вписывается в наш план. Он справляется и с физическими требованиями, поэтому я очень доволен.