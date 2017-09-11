Арсен Венгер: "Лишний вес Санчеса не больше 10 процентов"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер опроверг сообщения о том, что Алексис Санчес вернулся в клуб после игр в составе сборной Чили с лишним весом. По словам наставника "канониров", форвард является профессионалом - он сконцентрирован на матчах чемпионата Англии и Лиги Европы.

- Санчес - дисциплинированный игрок. Он сказал мне, что сосредоточен на матчах чемпионата Англии и Лиги Европы, - цитирует Goal Венгера. - Кроме того, сборная Чили провела неудачную игру. Несмотря на это, он вернулся в клуб в полной готовности.

Он не растолстел, лишний вес не больше 10 процентов. Алексис был не готов к тому, чтобы провести 3 матча за недели. Из-за этого он приехал в сборную не до конца готовым.

Напомним, в сезоне-2017/18 Санчес принял участие в двух матчах чемпионата Англии, не отметившись результативными действиями.