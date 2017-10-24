Арсен Венгер: "Линия нападения "Арсенала" - это роскошь"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер доволен тем, что на данный момент все футболисты атакующей линии "канониров" находятся в форме. При этом специалист отметил, что хорошая игра делает выбор стартового состава более сложным.

– Линия нападения "Арсенала" на данный момент – это роскошь. Но это прибавит мне сложности при выборе стартового состава, потому что все они демонстрируют прекрасную игру, – приводит Sky Sports слова Венгера. – К счастью, мы проводим важные матчи каждую неделю, поэтому я смогу предоставить время всем. Наши запасные имеют сильный атакующий потенциал, что это становится сильной чертой клуба.