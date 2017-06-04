Арсен Венгер: "Летом "Арсенал" проведет 2-3 трансфера"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что этим летом клуб не будет проводить масштабную трансферную кампанию. Лондонцы в минувшем сезоне заняли шестое место в чемпионате Англии и выиграли Кубок страны. Венгер на днях продлил контракт с клубом на два года.

- Летом мы проведем два-три трансфера, - цитирует goal.com Венгера. - Мы не можем тратить так же много, как многие другие клубы, у которых неограниченные ресурсы. Мы можем тратить деньги, потому что хорошо работали. Не забывайте, что большие деньги не гарантируют результат.