13:43 | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Критики хотели бы, чтобы меня посадили в тюрьму"

0
0
0

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отказался комментировать решение о четырехматчевой дисквалификации, полученной во встрече 22-го тура чемпионата Англии с "Бернли" (2:1). Специалист оскорбил арбитра, после того как в ворота "канониров" назначили пенальти.

Француз был удален с поля, после чего он оттолкнул рефери, который пытался вывести его из технической зоны.

- Те, кто ко мне плохо относятся, будут считать любое решение слишком мягким. Им хотелось бы, чтобы меня посадили в тюрьму зимой и без одежды, - приводит Sky Sports слова Венгера. - Но и это решение они посчитали бы слишком мягким. Я не буду обжаловать дисквалификацию.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ