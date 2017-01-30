Арсен Венгер: "Критики хотели бы, чтобы меня посадили в тюрьму"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отказался комментировать решение о четырехматчевой дисквалификации, полученной во встрече 22-го тура чемпионата Англии с "Бернли" (2:1). Специалист оскорбил арбитра, после того как в ворота "канониров" назначили пенальти.

Француз был удален с поля, после чего он оттолкнул рефери, который пытался вывести его из технической зоны.

- Те, кто ко мне плохо относятся, будут считать любое решение слишком мягким. Им хотелось бы, чтобы меня посадили в тюрьму зимой и без одежды, - приводит Sky Sports слова Венгера. - Но и это решение они посчитали бы слишком мягким. Я не буду обжаловать дисквалификацию.