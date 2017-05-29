Арсен Венгер: "Критика фанатов? Я умею прощать"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подчеркнул, что решение о его будущем примет совет директоров клуба, после чего он подумает, оставаться в клубе или нет. В минувшем сезоне лондонцы выиграли Кубок Англии, а в чемпионате заняли пятое место и не попали в Лигу чемпионов.

- Мы живем в обществе, которое всегда хочет перемен, - цитирует goal.com Венгера. - Но в конце концов, футбол - это принятие верных решений. И каждая компания должна принимать верные решения, основываясь не на популярности, а о компетентности.

Совет решит, кто достоин руководить клубом в будущем, после чего, если они выберут меня я приму решение, оставаться или нет.

Критика фанатов? Я умею прощать. В моей работе без этого нельзя. Моя работа основана на доверии к людям. А если ты не можешь прощать, то не можешь и доверять.