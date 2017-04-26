Арсен Венгер: "Конечно, Мбаппе интересен "Арсеналу", было бы глупо отрицать это"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что лондонский клуб интересуется нападающим "Монако" Кильяном Мбаппе. Однако он отметил, что "канонирам" будет трудно бороться за игрока с финансовой точки зрения. Ранее СМИ писали, что интерес к 18-летнему француза проявляет "Реал".

- Конечно, мы нацелены на Мбаппе, - цитирует SFR Sport Венгера. - Было бы лицемерием и ложью сказать, что он нам не интересен. Но он, возможно, на примете у многих клубов, которые обладают большим финансовым потенциалом, чем "Арсенал".