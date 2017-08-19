Арсен Венгер: "Колашинац может стать самым сильным игроком, которого я когда-либо тренировал"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер доволен тем, как выглядит в начале сезона новичок его команды Сеад Колашинац. Защитник перешел в лондонский клуб из "Шальке".

– Он очень силен и хорошо использует свою силу, не перегибая, – цитирует Goal Венгера. – Когда он борется, это не кажется фолом, он просто использует свою силу. Это важное качество для адаптации в Англии. К тому же он умеет подключаться к атакам. Он опасен для соперника. Эффективный игрок, который может стать самым сильным футболистом, которого я когда-либо тренировал.