Арсен Венгер: "Использование ВАР? Судья принял решение и мы должны его уважать"

Главный тренер "Арсенал" Арсен Венгер после ничьей с "Челси" в Кубке лиги (0:0) не стал критиковать использование системы видеопомощи арбитрам (ВАР). Тем не менее, французский специалист считает, что решения должны приниматься судьями быстрее.

- Я доволен духом и решительностью, которые показали игроки, - цитирует Sky Sports Венгера. - Мы были несколько раз близки к тому, чтобы забить. Использование ВАР? В моменте с Мозесом я не видел пока повторов по телевидению. Судьи приняли решение, которое приняли, поэтому мы должны его уважать. Что касается следующего момента, то мне показалось, что просмотр видео занял слишком много времени.