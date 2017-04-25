Арсен Венгер: "Хотим, чтобы Жиру остался в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер опроверг информацию о том, что нападающий Оливье Жиру может перейти в чемпионат Франции.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с форвардом заинтересован "Марсель", который готов заплатить за переход игрока 23,5 миллиона евро.

- "Арсенал" не получал никаких предложений от Марселя, - приводит Mirror слова Венгера. - Мы хотим, чтобы Жиру остался в нашем клубе.

Напомним, что 30-летний француз играет за "Арсенал" с 2012 года. В текущем сезоне Жиру провел в составе "канониров" 33 матча во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 4 голевые передачи.