Арсен Венгер: "Хорошо, что у "Арсенала" остались шансы на попадание в четверку"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча 33-го тура чемпионата Англии против "Мидлсбро" (2:1) отметил, что команда продемонстрировала желание бороться за победу. По его словам, к этому "канониров" подталкивало то, что у них еще остались шансы на завоевание путевки в Лигу чемпионов.

- Команда хорошо ответила на предыдущую неудачу, - приводит ВВС слова Венгера. Наверное, это была не идеальная игра, но футболисты показали свое желание. Это был хороший тест для нас, потому что "Мидлсбро" играл с запредельной мотивацией. У них еще есть шансы остаться в лиге.

Хорошо, что у нас остались шансы на попадание в четверку. Знали, что нужно обязательно побеждать. Теперь необходимо подготовиться к кубковой игре и снова вернуться в чемпионат.