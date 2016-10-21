Арсен Венгер: "Хочу, чтобы Езил и Санчес остались в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что клуб собирается подписать новые контракты с Алексисом Санчесом и Месутом Езилом. Оба футболиста имеют соглашения, рассчитанные до 2018 года.

- Мы всегда на связи с нашими игроками и хотим подписать с ними новые контракты - это наше желание, - цитирует Goal Венгера. - Месуту Езилу 28 лет. Он находится в самом расцвете своей карьеры. Хотим внести свой вклад в будущие успехи клуба. Они счастливы в клубе, и я хочу, чтобы они остались. Надеюсь, разгромная победа в Лиге чемпионов в эту среду увеличит их желание остаться.