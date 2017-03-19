Арсен Венгер: "Голеностоп Санчеса в жутком состоянии после матча с "Вест Бромвичем"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что нападающий Алексис Санчес получил травму в матче 29-го тура чемпионата Англии с "Вест Бромвичем" (1:3). По его словам, форвард попросил, чтобы его не меняли после перерыва, несмотря на повреждение.

- Санчес настоял на том, чтобы выйти на поле после перерыва, хотя не должен был играть. Позже он был заменен, - приводит BBC слова Венгера. - Его правый голеностоп в жутком состоянии. Он сможет выступать за сборную, если это просто ушиб. Если это повреждение связок, то он пропустит игры за национальную команду.