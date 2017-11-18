Арсен Венгер: "Езил заслуживает овации, потому что прибавил в игре в защите"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после победы над "Тоттенхэмом" (2:0) в матче 12-го тура чемпионата Англии отметил, что настойчивость во встрече сыграла свою роль. Он также добавил, что полузащитник Месут Езил заслуживает овации, так как прибавил в игре в защите.

– В дерби настойчивость всегда играет свою роль. У нас она была, – приводит Sky Sports слова Венгера. – Нам повезло, что Санчес не играл во время международного перерыва, а Ляказетт провел всего матч.

Езил заслужил овации, потому что он прибавил в игре в защите. Он не специалист в этом, но может это делать, потому что он умный футболист.