Арсен Венгер: "Езил показал, что умеет бороться"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер похвалил полузащитника Месута Езила после матча чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом" (5:0). По его словам, немец стал лучше бороться.

– Никто не должен сомневаться в качестве этого игрока, – цитирует AFP Венгера. – Езил прибавил в том, чего от него ждали. С "Тоттенхэмом" и с "Хаддерсфилдом" он показал, что может сражаться, отбирать мяч. Когда люди видят это, они поддерживают его. Все понимают, что он отличный игрок, а теперь он показывает, что умеет и бороться.