Арсен Венгер: "Езил не заслуживает критики в свой адрес"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поддержал полузащитника Месута Езила после поражения в матче 1-го тура чемпионата Англии от "Стоук Сити" (0:1). Он отметил, что игрок не заслуживает критики в свой адрес.

После игры в интернете появилось много мемов, согласно которым хавбек лондонцев "пропадает тогда, когда он нужен больше всего".

– Я думаю, что Езил сражался, но сложно выделить из команды кого-то одного, – цитирует Squawka Венгера. – У нас было много шансов забить, а лично Езил не заслуживает критики в свой адрес.

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