Арсен Венгер: "Езил может стать легендой для "Арсенала", как Бергкамп"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что полузащитник Месут Езил в случае подписания нового контракта может стать для клуба новой легендой, как Деннис Бергкамп. Нынешнее соглашение 28-летнего немца с "канонирами" рассчитано до лета 2018 года.

- Деннис Бергкамп в течение длительного периода играл за "Арсенал", пока ему не исполнилось 38 лет, - цитирует Sky Sports Венгера. - Таким образом Езилу для аналогичного достижения нужно еще 10 лет. Для того чтобы стать легендой, нужно много времени. За два года ею не стать.