Арсен Венгер: "Езил и Санчес не уйдут в январе"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что полузащитник Месут Езил и нападающий Алексис Санчес не покинут команду зимой. Оба игрока имеют действующие контракты до конца этого сезона.

- Останутся ли Езил и Санчес в "Арсенале" зимой? Да, конечно, это то, о чем мы говорили много раз, - цитирует Sky Sports Венгера. - Что касается новых контрактов, то я не единственный, кто решает в этом вопросе. Они тоже участвуют, но если бы это было только мое решение, то они бы уже продлили свои соглашения.