Арсен Венгер: "Эвертон" провел настоящую кубковую игру"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после поражения от "Эвертона" (1:2) в матче 16-го тура чемпионата Англии отметил характер соперника. По словам наставника, хорошо проявили себя защитники.

- Считаю, что мы не заслужили поражения, - цитирует Венгера BBC. - Нас поймали на двух ударах головой. Особенно мы были виноваты в первом пропущенном голе. Мы хорошо сдерживали Ромелу Лукаку, но забили защитники. Наверное, они воспользовались физическим преимуществом. Соперник провел настоящую кубковую игру. Он хорошо защищался, даже когда мы контролировали встречу. Мы создали моменты, но далеко не все были действительно опасны. Мы сражались изо всех сил. Отдали все, поэтому игроки очень расстроены.