Арсен Венгер: "Это была трудная неделя"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер остался доволен победой над "Брайтоном" (2:0) в матче чемпионата Англии. По его словам, было непросто добиться победы.

– В такой работе ты концентрируешься только на каждой следующей игре, а когда оглядываешься назад, оцениваешь весь пройденный путь, – цитирует ВВС Венгера. – В целом футбол сильно изменился за 21 год.

Мы не пропустили, набрали три очка. Играли более свободно, нам было важно набрать три очка. В какой-то момент ослабили концентрацию, стали ошибаться в принятии решений, поэтому было непросто. Всегда возникают вопросы, когда проводишь ротацию. Есть сомнения, сможет ли команда сохранить сплоченность. Это была трудная неделя, игра с БАТЭ в Лиге Европы была сложной. Так что в итоге я доволен.